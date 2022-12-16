Россия запустила по Украине более 60 ракет: откуда их выпустили
Российские оккупанты атаковали Украину сегодня, 16 декабря. Захватчики выпустили более 60 ракет.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Таким образом, Россия продолжает атаковать важную инфраструктуру Украины.
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Оккупанты запустили по Украине 60 ракет
По словам Игната, ракеты запустили из самолетов ТУ-95, Х-555, Х-101. Также есть пуски "Калибров" с Черного моря.
Еще есть пуски ракет С-300. Также есть работа бомбардировщиков Ту 22 М3, которые пускают ракеты Х-22. Также в небе замечено присутствие Миг 31К, (гипотетических) носителей "Кинжалов",
– отметил он.
Игнат подчеркнул, что на этот раз оккупанты впервые применили стратегические бомбардировщики из района аэродрома Энгельса, непосредственно, где эти самолеты находятся на стоянках.
Обратите внимание, что воздушная тревога по всей Украине продолжается.
Новый массированный удар по Украине: что известно
- Российские военные утром 16 декабря в очередной раз массированно атаковали территорию Украины ракетами.
- Первые звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях. Сообщалось, что в обеих областях работает противовоздушная оборона.
- Кроме того, звуки взрывов звучали в Кировоградской и Днепропетровской областях, в частности в Кривом Роге. Там также сообщали о работе ПВО.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что зафиксировано попадание врага по объектам критической инфраструктуры в некоторых областях Украины. Впрочем, он не назвал область.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре области. По предварительной информации, пострадавших в Харьковской области нет. Кроме того, в результате обстрела полностью обесточен Харьков.
- В Киеве мэр заявил о взрывах в Деснянском районе. Кроме того, взрыв произошел в Голосеевском и Днепровском районах столицы.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что Россия нанесла по Запорожью около 12 ракетных ударов.
- В Офисе Президента сообщили, что в Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.
- Кстати, на фоне массированной атаки России в ряде областей Украины с утра начали применять аварийные отключения света.