Россия запускала по Украине Х-22: в Харькове прогремел взрыв
- По Украине распространялась тревога из-за запуска российских ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22м3 в направлении Харькова.
- В городе жители слышали взрыв.
Посреди дня 13 апреля для всей Украины объявили воздушную тревогу. "Красными", в частности, стали Киев и область. Произошло это из-за взлета 2 бортов Ту-22.
Ситуацию мониторят в Воздушных силах.
Что известно о ракетной опасности?
Около 14:02 сообщали о поднятии в небо вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. Ракеты Х-22 летели вектором в Харьков и район, впоследствии фиксировались в секторе Бурлук, Изюм.
Уже около 14:07 в Харькове прогремел взрыв. В регионе сохранялась ракетная опасность. Впоследствии мониторы писали о повторном пуске Х-22 на Чугуев/Бурлук. В воздушных силах также уточняли, что скоростная цель находилась в небе на востоке Харьковщины.
По состоянию на 14.16 ракета исчезла с радаров. Позже, в 14:26, дали отбой ракетной опасности.
Борты Ту-22м3 отходят северным курсом из Липецкой области России,
– написали мониторы.
Стоит напомнить, что Харьков с самого утра подвергается обстрелам. Так, мэр города Игорь Терехов подтвердил по меньшей мере два взрыва – предварительно в Шевченковском районе. По имеющейся информации, обломки российского БПЛА упали на территорию учебного заведения.
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на онлайн-карте
Обратите внимание! В последнее время российская тактика обстрелов Украины существенно изменилась – наряду с ночными атаками враг все чаще наносит удары и в дневное время. Израильский военный аналитик Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что такие действия, вероятно, преследуют цель дополнительно перегрузить украинскую систему ПВО и усилить психологическое давление на гражданское население.
Каковы последствия предыдущих российских ударов?
Утром 13 апреля под удар попал Днепр: там повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар, пострадала 63-летняя женщина. Также враг атаковал Запорожье, из-за чего произошло повреждение промышленных объектов и попадание в офисное здание. Частично пострадали и жилые дома поблизости.
Ночью обстрелам подвергся Кропивницкий, под ударом был объект инфраструктуры. А в Черниговской области в результате атаки без электроснабжения остались около 12 тысяч потребителей.
Кроме этого, ранее российский дрон уничтожил отделение "Новой почты" в Новониколаевке - потеряно более 150 посылок.