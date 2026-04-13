Россия запускала по Украине Х-22: в Харькове прогремел взрыв

Посреди дня 13 апреля для всей Украины объявили воздушную тревогу. "Красными", в частности, стали Киев и область. Произошло это из-за взлета 2 бортов Ту-22.

Ситуацию мониторят в Воздушных силах.

Что известно о ракетной опасности?

Около 14:02 сообщали о поднятии в небо вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. Ракеты Х-22 летели вектором в Харьков и район, впоследствии фиксировались в секторе Бурлук, Изюм.

Уже около 14:07 в Харькове прогремел взрыв. В регионе сохранялась ракетная опасность. Впоследствии мониторы писали о повторном пуске Х-22 на Чугуев/Бурлук. В воздушных силах также уточняли, что скоростная цель находилась в небе на востоке Харьковщины.

По состоянию на 14.16 ракета исчезла с радаров. Позже, в 14:26, дали отбой ракетной опасности.

Борты Ту-22м3 отходят северным курсом из Липецкой области России,

– написали мониторы.

Стоит напомнить, что Харьков с самого утра подвергается обстрелам. Так, мэр города Игорь Терехов подтвердил по меньшей мере два взрыва – предварительно в Шевченковском районе. По имеющейся информации, обломки российского БПЛА упали на территорию учебного заведения.

Где объявлена ​​воздушная тревога: смотрите на онлайн-карте

Обратите внимание! В последнее время российская тактика обстрелов Украины существенно изменилась – наряду с ночными атаками враг все чаще наносит удары и в дневное время. Израильский военный аналитик Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что такие действия, вероятно, преследуют цель дополнительно перегрузить украинскую систему ПВО и усилить психологическое давление на гражданское население.

