Россия запустила почти 90 ракет и более 60 "Шахедов": Зеленский показал последствия атаки
Оккупанты 22 марта массированно атаковали Украину. Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг запустил около 90 ракет и 60 дронов-камикадзе типа "Шахед".
Как ранее заявил министр энергетики, атака 22 марта стала одной из самых массированных, ведь враг пытался уничтожить энергетическую инфраструктуру. Так, Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута, в Днепропетровской области уже происходят экстренные отключения света.
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Зеленский отреагировал на террористическую атаку врага
Владимир Зеленский сообщил, что 22 марта Россия запустила почти 90 ракет различных типов и более 60 "Шахедов". Враг прицельно бил по энергетической инфраструктуре.
Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей,
– подчеркнул президент.
Он также выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время массированной атаки 22 марта.Редакция 24 Канала присоединяется и также выражает искренние соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате российской атаки.
Зеленский сообщил, что во всех городах, пострадавших от атаки, уже работают необходимые службы – спасатели, энергетики, областная и местная власть, полицейские, коммунальные предприятия помогают людям.
"Никто не останется без помощи. Продолжается восстановление поставок электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винниччина, Франковщина – везде, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", – добавил Зеленский.
Последствия ночной атаки: смотрите видео
В то же время президент призвал партнеров не медлить с помощью, ведь у врага нет задержек. Зеленский отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы защитить гражданское население от российских ракет и дронов-камикадзе.
У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "Шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы,
– подчеркнул Зеленский.
Массированная атака 22 марта: что известно
- Враг начал атаковать еще поздно вечером 21 марта, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед". Около 03:30 Воздушные силы сообщили, что с российских аэродромов также взлетели стратегические бомбардировщики, которые направлялись к пусковым рубежам. Впоследствии тревога охватила всю Украину.
- Известно, что оккупанты наносили удары баллистическими, крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. Кроме того, россияне запустили десятки "Шахедов".
- Взрывы раздавались в Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой и других областях.
- Только по Запорожью и области враг нанес 12 ракетных ударов. Есть разрушения и пострадавшие.
- Под ударом врага оказалась и крупнейшая ГЭС Украины – Днепровская. Там перекрыто движение транспорта, ведь вспыхнул масштабный пожар. В Укргидроэнерго заверили, что сейчас угрозы прорыва нет.