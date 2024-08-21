Атака на Москву и взрывы в нескольких регионах Украины: хронология 910 дня войны

Украина уже третий год противостоит полномасштабной агрессии России. Наши защитники дают врагу отпор на всех направлениях фронта

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 910 дней. О главных событиях этих суток рассказывает 24 Канал.

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