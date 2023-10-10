Россия все спланировала заранее: в ГУР объяснили, как у ХАМАС могло оказаться оружие из Украины

На днях Россия начала распространять фейки о том, что ХАМАС якобы воюет в Израиле оружием из Украины. В свою очередь, в ГУР заявили, что страна-агрессорка сама передала террористам вооружение, которое захватила в нашей стране во время боевых действий.

Россия знала о намерении ХАМАС напасть на Израиль и умышленно передала ему трофейное оружие из Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель разведки Андрей Юсов.

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Как Россия готовила очередную ИПСО

Оккупанты передали палестинским боевикам захваченное в Украине во время боевых действий оружие западных партнеров. По словам Юсова, в дальнейшем россияне рассчитывают увидеть в ряде СМИ "разоблачительные расследования" по этой теме. Все это делается для того, чтобы дискредитировать Киев в глазах его союзников и ослабить военную поддержку Украины.

Какое оружие из Украины могло оказаться в ХАМАС

Представитель разведки уточнил, что речь идет о стрелковом оружии. Это небольшие объемы, отметил Юсов, поэтому, по его мнению, это нельзя считать настоящей помощью украинским оружием.

В ГУР считают, что в передачу вооружения могли быть привлечены российские частные военные компании.

Оккупанты уже вбросили свой фейк