"Окно" в цивилизованный мир: экономист оценил сотрудничество России с Турцией

Россия сейчас больше заинтересована в Турции, чем Турция в России. Турция вероятно помогает России с экспортом в обход санкций.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что Турция сейчас является узким "горлышком", через которое теневой танкерный флот из Новороссийска попадает в Средиземное море для транспортировки российской теневой нефти.

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Также через Турцию поставляют товары двойного назначения в обход санкций.

"На двух стульях": национальные интересы Турции

"Турция является своеобразным "окном" к цивилизованному миру для Путина, несмотря на жесткую позицию США и европейских стран. Турция всегда действует в собственных интересах. В то же время Анкара четко выражает позицию по Крыму и оказывает Украине поддержку в вооружении, хотя теперь это происходит менее активно. Турция искусно "сидит на двух стульях", – отметил Олег Пендзин.

Экономист добавил, что именно поэтому Владимир Путин будет искать компромиссы с Реджепом Тайипом Эрдоганом, даже если позиция Турции не соответствует ожиданиям российского диктатора.

У Путина пока нет другого выбора. Скорее всего, он будет учитывать позицию Эрдогана, чем наоборот,

– объяснил Пендзин.

Путина учат извиняться

Важную роль в этом треугольнике играет также Азербайджан. Показательным в этом контексте является случай со сбитием азербайджанского самолета "Эмбраер". Пендзин отметил, что это впервые за время своего президентства Путин был вынужден извиниться.

Напоминаем, в Казахстане возле города Актау разбился самолет "Embraer 190", который летел из Баку в Грозный. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных в катастрофе от России. Главная версия авиакатастрофы – попадание российской ПВО.

"Причем извинился нечетко: непонятно, за что именно. Ильхам Алиев четко дал понять, что такая ситуация его категорически не устраивает. Более того, он требует конкретных действий: наказания виновных и возмещения ущерба, а не просто общих извинений за то, что самолет сбили на российской территории", – подытожил Пендзин.