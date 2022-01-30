Россия жалуется, что ей "навязывают" войну против Украины

30 января 2022 , 13:46
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Источник:

Интерфакс

Россия упорно продолжает отрицать свои планы о вторжении в Украину. Там цинично заявляют, что война не может быть средством разрешения международных споров.

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев назвал нелепостью то, что Россия угрожает Украине. Мол, не хотим войны, она нам не нужна.

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Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные выдумки, а мы должны доказывать информацию, что нам такое развитие событий не подходит,
– сказал русский чиновник.

Более того, он нагло утверждает, что якобы сами украинцы и даже официальные лица, говорят об отсутствии угрозы. Патрушев продолжил во всем обвинять США.

Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть и они готовы сражаться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует – будут какие-то потери с каждой из сторон или не будут,
– цинично заявил он.

Россия стремится к переговорам

Похожие заявления прозвучали и от посла России в Великобритании Андрея Келина. Изданию The Sunday Times он сказал, что его страна воевать не хочет. Он повторил риторику Кремля относительно переговоров, которая якобы растет в последнее время.

Мы абсолютно убеждены, что этот вопрос может и должен быть решен дипломатическим путем, через переговоры, 
– сказал Келин.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Автор: Оксана Княжик