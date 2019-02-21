Россия должна обследовать двух раненых украинских моряков

Украинские военнопленные Андрей Эйдер и Василий Сорока сегодня должны пройти медобследование в больницах Москвы в связи с ранением, которые они получили во время захвата российскими военными.

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Как сообщила российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ранее гражданскими врачами был осмотрен военнопленный Андрей Артеменко. При этом его защитники настаивают на том, что обследование пленного моряка было формальным.

Что известно о состоянии здоровья Андрея Эйдера?

Моряк получил осколочное ранение ног во время обстрела российских пограничников. Поэтому он не может свободно передвигаться. У парня обнаружили вирус гепатита В и С, однако это требует подтверждения.

Что известно о состоянии здоровья Андрея Артеменко?

Украинец получил осколочное ранение и сильный ушиб правой кисти руки. В РФ заявляют, что моряк идет на поправку и якобы проходит реабилитацию.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Поэтому 6 украинских военных моряков получили ранения.



В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.