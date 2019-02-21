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      Росія має обстежити двох поранених українських моряків

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      Росія має обстежити двох поранених українських моряків
      Росія має обстежити двох поранених українських моряків

      Українські військовополонені Андрій Ейдер і Василь Сорока сьогодні мають пройти медобстеження у лікарнях Москви у зв’язку із пораненням, які вони отримали під час захоплення російськими військовими.

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      Як повідомила російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, раніше цивільними лікарями був оглянутий військовополонений Андрій Артеменко. При цьому його захисники наполягають на тому, що обстеження полоненого моряка було формальним.

      Що відомо про стан здоров'я Андрія Ейдера?

      Моряк отримав осколкове поранення ніг під час обстрілу російських прикордонників. Відтак він не може вільно пересуватися. У хлопця виявили вірус гепатиту В і С, проте це потребує підтвердження.

      Що відомо про стан здоров’я Андрія Артеменка?

      Українець отримав осколкове поранення та сильне забиття правої кисті руки. В РФ заявляють, що моряк йде на поправку і нібито проходить реабілітацію.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. 

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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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