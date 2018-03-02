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Россия еще долго не сможет разработать крылатые ракеты на ядерном заряде, – эксперт

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Путин лукавит, когда говорит об испытаниях сверхсовременного ядерного вооружения в России
Путин лукавит, когда говорит об испытаниях сверхсовременного ядерного вооружения в России / Novi.ba

1 марта во время своего послания к Федеральному собранию России глава Кремля Владимир Путин похвастался испытанием новой крылатой ракеты с ядерным двигателем, однако западные эксперты подвергли сомнению наличие у Москвы подобного оружия.

В частности, по мнению специалистов из Германии, такие ядерные технологии являются слишком сложными для России, а испытания были бы чрезмерно дорогими, пишет Süddeutsche Zeitung.

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Так, Путин заявил, что в РФ создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Во время его выступления 1 марта даже показали видео испытания такой ракеты и 3D-ролик ее полета. Но вряд ли можно считать заявления о новом российском вооружении достоверными, говорится в статье.

По словам Роберта Шмукера, инженера-ракетостроителя и профессора Технического университета в Мюнхене, Россия еще долго не сможет разработать крылатые ракеты на ядерном заряде.

Это очень сложно. Я не могу представить, чтобы они могли сделать маленький летающий ядерный реактор,
– комментирует Шмукер.

Ученый отмечает, что ученые исследуют этот вопрос в течение десятилетий.

Кроме этого, немецкий инженер не считает правдивым хвастовство Путина гиперзвуковым оружием. Такие огромные скорости, объясняет профессор, означают крайне высокую нагрузку на материал, к тому же, подобные испытания были бы невероятно дорогими. Как отмечается, гиперзвуковой скорость считается только в том случае, если она как минимум в пять раз превышает скорость звука.

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Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

В Вашингтоне резко прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые "значительно опережают США".

Теги: Ядерная безопасность Новости политики Новости России Владимир Путин Оружие
Источник: 24 Канал
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