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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Росія ще довго не зможе розробити крилаті ракети на ядерному заряді, – експерт

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Путін лукавить, коли говорить про випробування надсучасного ядерного озброєння в Росії
Путін лукавить, коли говорить про випробування надсучасного ядерного озброєння в Росії / Novi.ba

1 березня під час свого послання до Федеральних зборів Росії глава Кремля Володимир Путін похизувався випробуванням нової крилатої ракети з ядерним двигуном, однак західні експерти піддали сумніву наявність у Москви подібної зброї.

Зокрема, на думку фахівців з Німеччини, такі ядерні технології є надто складними для Росії, а випробування були б надмірно дорогими, пише Süddeutsche Zeitung.

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Так, Путін заявив, що у РФ створена і пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою. Під час його виступу 1 березня навіть показали відео випробування такої ракети та 3D-ролик її польоту. Але навряд чи можна вважати заяви про нові російські озброєння достовірними, йдеться у статті.

За словами Роберта Шмукера, інженера-ракетобудівника і професора Технічного університету в Мюнхені, Росія ще довго не зможе розробити крилаті ракети на ядерному заряді.

Це дуже складно. Я не можу уявити, щоб вони могли зробити маленький літаючий ядерний реактор,
– коментує Шмукер.

Науковець зауважує, що вчені досліджують це питання протягом десятиліть.

Окрім цього, німецький інженер не вважає правдивими вихваляння Путіна щодо гіперзвукової зброї. Такі величезні швидкості, пояснює професор, означають украй високе навантаження на матеріал, до того ж, подібні випробування були б неймовірно дорогими. Як зазначається, гіперзвуковою швидкість вважається лише в тому випадку, якщо вона як мінімум у п'ять разів перевищує швидкість звуку.

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Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

У Вашингтоні різко прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США".

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Ядерна безпека Зброя
Джерело: 24 Канал
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