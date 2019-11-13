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      Россия предлагала обменять Украину на Венесуэлу, – США

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      Россия предлагала обменять Украину на Венесуэлу
      Россия предлагала обменять Украину на Венесуэлу / Getty images

      Бывшая старшая директор по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фиона Гил рассказала о попытке РФ решить с США "украинский вопрос" за счет Венесуэлы.

      Соответствующие показания она дала по делу импичмента Дональда Трампа. Стенограмму ее допроса выложили в открытый доступ 8 ноября, пишет "Громадское".

      Кстати: Когда Трамп опубликует стенограмму еще одного разговора с Зеленским

      Фиона Гил подчеркнула, что события, связанные с "формированием теневой американской политики в отношении Украины", начались тогда же, когда в Венесуэле продолжались беспорядки.

      Американка добавила, что в тот конкретный момент россияне давали очень заметный сигнал, что хотят какой-то "странной договоренности об "обмене" Венесуэлы на Украину".

      Другими словами, если мы хотели... держать Россию подальше от нашего двора (она уже выслала несколько спецслужащих для защиты правительства Венесуэлы и предупреждения военного вмешательства США), то в то же время они (Россия – ред. 24 канал) имели свою версию событий:... мол, вы (США – ред. 24 канал) сами на нашем дворе (в Украине – ред. 24 канал),
      – рассказала Гил.

      Она отметила, что Совет нацбезопасности США поручил ей передать России, что такие договоренности являются неприемлемыми.

      31 октября Палата представителей США проголосовала за резолюцию, которая переводит расследования импичмента Трампа в публичную плоскость.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент?

      • В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      Что известно об импичменте президента США?За всю историю США процедуре импичмента были подвергнуты два президента: Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-99 годах. Но оба они были оправданы в Сенате и, следовательно, не были отстранены от должности.

      Ричарда Никсона формально не подвергали импичменту, однако в августе 1974 года он ушел в отставку из-за неминуемой угрозы отстранения от власти в связи с Уотергейтским скандалом.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Скандал Импичмент Трампа Венесуэла Новости США
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