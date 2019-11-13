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      Росія пропонувала обміняти Україну на Венесуелу, – США

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      Росія пропонувала обміняти Україну на Венесуелу
      Росія пропонувала обміняти Україну на Венесуелу / Getty images

      Колишня старша директорка з питань Європи та Євразії Ради національної безпеки США Фіона Гіл розповіла про намагання РФ вирішити зі США "українське питання" за рахунок Венесуели.

      Відповідні свідчення вона дала у справі імпічменту Дональда Трампа. Стенограму її допиту виклали у відкритий доступ 8 листопада, пише "Громадське".

      До речі: Коли Трамп опублікує стенограму ще однієї розмови з Зеленським

      Фіона Гіл наголосила, що події, пов’язані з "формуванням тіньової американської політики щодо України", почалися тоді ж, коли у Венесуелі тривали заворушення.

      Американка додала, що в той конкретний момент росіяни давали дуже помітний сигнал, що хочуть якоїсь "дивної домовленості про "обмін" Венесуели на Україну".

      Іншими словами, якщо ми хотіли… тримати Росію подалі від нашого двору (бо вона вже вислала кількасот спецслужбовців для захисту уряду Венесуели і попередження військового втручання США), то в той же час вони (Росія – ред. 24 канал) мали свою версію подій: ...мовляв, ви (США – ред. 24 канал) самі на нашому дворі (в Україні – ред. 24 канал),
      – розповіла Гіл.

      Вона зауважила, що Рада нацбезпеки США доручила їй передати Росії, що такі домовленості є неприйнятними.

      31 жовтня Палата представників США проголосувала за резолюцію, яка переводить розслідування імпічменту Трампа в публічну площину.

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

      • У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

      Що відомо про імпічменти президентам США?За всю історію США процедурі імпічменту були піддані два президенти: Ендрю Джонсон у 1868 році і Білл Клінтон у 1998-99 роках. Але обидва вони були виправдані у Сенаті і, отже, не були відсторонені від посади.

      Річарда Ніксона формально не піддавали імпічменту, однак у серпні 1974 року він пішов у відставку через неминучу загрозу відсторонення від влади у зв'язку з Уотергейтським скандалом.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Новини США Венесуела Імпічмент Трампа Скандал
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