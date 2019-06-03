Россия резко сократила число военных советников в Венесуэле: детали

В последнее время Российская Федерация резко сократила количество военных советников в Венесуэле. Вероятно, это означает, что Москва не так активно верит в будущее правительства президента Николаса Мадуро.

Об этом, ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны РФ, сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также: Венесуэла выразила готовность к переговорам с США

Как отмечает издание, в течение нескольких последних месяцев число профессионалов из госкорпорации "Ростех" сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков. По мнению медиа, эта корпорация отвечает за подготовку военных в Венесуэле и за консультации по поводу контрактов на поставку вооружения.

Такой шаг может иметь две причины: отсутствие новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не имеет достаточно для российских услуг средств.

Все это является признаками того, что РФ показывает границы, за которые не готовы выходить в Венесуэле, к тому же, имея экономические трудности дома, которые возникли частично и под влиянием санкций США.

Отказ от Ростеха постоянного и временного пребывания — это серьезная потеря для Мадуро,

отмечает издание The Wall Street Journal.

Что происходит в Венесуэле

• Коротко: оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо и ее сторонники хотят лишить власти диктатора Николаса Мадуро. Последний не хочет покидать свою должность.

• Более подробно: тысячи людей вышли против политики Николаса Мадуро в конце января 2019 года. Диктатор за шесть лет завел Венесуэлу в глубокий кризис. Венесуэльцам не хватает еды, медикаментов, средств гигиены. Оппозицию возглавил руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, включая: США, Канаду, Австралию, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.

• Больше о политике Мадуро – смотрите в программе "Диктаторы".