Росія різко скоротила число військових радників у Венесуелі: деталі

Останнім часом Російська Федерація різко скоротила кількість військових радників у Венесуелі. Ймовірно, це означає, що Москва не так активно вірить в майбутнє уряду президента Ніколаса Мадуро.

Про це, посилаючись на джерело, близьке до Міністерства оборони РФ, повідомляє The Wall Street Journal.

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Як зазначає видання, протягом декількох останніх місяців число професіоналів з держкорпорації "Ростех" скоротилося приблизно з 1 тисячі до кількох десятків. На думку медіа, ця корпорація відповідає за підготовку військових у Венесуелі і за консультації щодо контрактів на поставку озброєнь.

Такий крок може мати дві причини: відсутність нових контрактів і визнанням того, що режим Мадуро більше не має достатньо для російських послуг коштів.

Все це є ознаками того, що РФ показує межі, за які не готова виходити у Венесуелі, до того ж, маючи економічні труднощі вдома, які виникли чатсково і під впливом санкцій США.

Відмова Ростеха від постійного і тимчасового перебування — це серйозна втрата для Мадуро,

наголошує видання The Wall Street Journal.

Що відбувається у Венесуелі

• Коротко: опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо та її прихильники хочуть позбавити влади диктатора Ніколаса Мадуро. Останній нехоче залишати свою посаду.



• Більш детально: тисячі людей вийшли проти політики Ніколаса Мадуро наприкінці січня 2019 року. Диктатор за шість років завів Венесуелу у глибоку кризу. Венесуельцям не вистачає їжі, медикаментів, засобів гігієни. Опозицію очолив керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема: США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.



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