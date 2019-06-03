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      Росія різко скоротила число військових радників у Венесуелі: деталі

      608 Читать новость на русском
      Путін і Мадуро
      Путін і Мадуро / Колаж 24 каналу

      Останнім часом Російська Федерація різко скоротила кількість військових радників у Венесуелі. Ймовірно, це означає, що Москва не так активно вірить в майбутнє уряду президента Ніколаса Мадуро.

      Про це, посилаючись на джерело, близьке до Міністерства оборони РФ, повідомляє The Wall Street Journal.

      Читайте також: Венесуела висловила готовність до переговорів зі США

      Як зазначає видання, протягом декількох останніх місяців число професіоналів з держкорпорації "Ростех" скоротилося приблизно з 1 тисячі до кількох десятків. На думку медіа, ця корпорація відповідає за підготовку військових у Венесуелі і за консультації щодо контрактів на поставку озброєнь.

      Такий крок може мати дві причини: відсутність нових контрактів і визнанням того, що режим Мадуро більше не має достатньо для російських послуг коштів. 

      Все це є ознаками того, що РФ показує межі, за які не готова виходити у Венесуелі, до того ж, маючи економічні труднощі вдома, які виникли чатсково і під впливом санкцій США.

      Відмова Ростеха від постійного і тимчасового перебування — це серйозна втрата для Мадуро,
      наголошує видання The Wall Street Journal.

      Що відбувається у Венесуелі

      • Коротко: опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо та її прихильники хочуть позбавити влади диктатора Ніколаса Мадуро. Останній нехоче залишати свою посаду. 

      • Більш детально: тисячі людей вийшли проти політики Ніколаса Мадуро наприкінці січня 2019 року. Диктатор за шість років завів Венесуелу у глибоку кризу. Венесуельцям не вистачає їжі, медикаментів, засобів гігієни. Опозицію очолив керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема: США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.

      • Більше про політику Мадуро – дивіться у програмі "Диктатори".

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      Теги: Новини Росії Новини політики Венесуела
      Джерело: 24 канал
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