Мадуро понизив у званні та вислав із Венесуели генерала, який підтримав Гуайдо

Генерал Мануель Фігуеро з лютого ще перебував під санкціями США, однак напередодні у Вашингтоні прийняли рішення вивести його з цього списку через підтримку опозиції. Він і ще 54 військових, які відмовилися від Мадуро, будуть вислані з країни.

Мадуро розпорядився вислати Фігуеро, та 54 військовослужбовців за підозрою "у причетності до невдало військового перевороту", який було здійснено минулого тижня, повідомила газета El Comercio.

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Згідно з документом, який потрапив до редакції газети, з країни повинні бути вислані з пониженням у званні генерал-майор Мануель Фігуеро, п'ять підполковників, чотири майори, чотири капітани, шість молодших лейтенантів і лейтенантів, та 35 сержантів.

Серед них – підполковник боліваріанської Національної гвардії Ілліч Санчес. В останні місяці він відповідав за загони, які забезпечують охорону місцевого парламенту.

Безуспішну спробу скинути Мадуро було вчинено у ніч з 29 на 30 квітня. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро. Він оголосив фінальну фазу операції "Свобода", після чого по всій країні спалахнули протести .

Чому у Венесуелі не припиняються протести?Коротко – опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо та її прихильники хочуть позбавити влади диктатора Мадуро. Останній же свою посаду залишати не хоче.



Більш розлого – масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.



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