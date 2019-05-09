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      Мадуро понизил в звании и выслал из Венесуэлы генерала, который поддержал Гуайдо

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      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Фото из открытых источников

      Генерал Мануэль Фигуэро с февраля еще находился под санкциями США, однако накануне в Вашингтоне приняли решение вывести его из этого списка через поддержку оппозиции. Он и еще 54 военных, отказавшихся от Мадуро, будут высланы из страны.

      Мадуро распорядился выслать Фигуэро, и 54 военнослужащих по подозрению "в причастности к неудачно военного переворота", который был осуществлен на прошлой неделе, сообщила газета El Comercio.

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      Согласно документу, который попал в редакцию газеты, из страны должны быть высланы с понижением в звании генерал-майор Мануэль Фигуэро, пять подполковников, четыре майоры, четыре капитана, шесть младших лейтенантов и лейтенантов, и 35 сержантов.

      Среди них – подполковник боливарианской Национальной гвардии Ильич Санчес. В последние месяцы он отвечал за отряды, которые обеспечивают охрану местного парламента.

      Безуспешную попытку сбросить Мадуро было совершено в ночь с 29 на 30 апреля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты.

      Почему в Венесуэле не прекращаются протесты?
      Коротко – оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо и ее сторонники хотят лишить власти диктатора Мадуро. Последний же свой пост оставлять не хочет.

      Более развернуто – массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.

      Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.

      Больше о политике Мадуро – смотрите в программе "Диктаторы".

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      Теги: Венесуэла Новости политики
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