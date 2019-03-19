Россия стала международным изгоем из-за оккупации Крыма, – The Telegraph

Псевдореферендум в Крыму, на основании сфальсифицированных результатов которого Москва присоединила к себе Крым, существенно повлиял на геополитические взаимоотношения между Кремлем и Западом. Кроме того, для российского лидера Владимира Путина это стало знаком того, что он может бросить вызов НАТО.

Как отмечают журналисты британского издания The Daily Telegraph, Путин расценил санкции, которые все еще действуют, как небольшую цену, которую нужно заплатить за демонстрацию своей силы. А через некоторое время он получил столько смелости, что вмешался в сирийский конфликт и нарушает демократические процессы в Европе и США.

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Правда, подчеркивают авторы материала, хотя Путин, возможно, укрепил свою репутацию сильного лидера в России — его рейтинг одобрения среди населения тогда вырос примерно до 80%, зато в других странах "референдум" усилил подозрения относительно его намерений.

В частности, Украина отказалась сдаться перед лицом российской агрессии и войны, которая продолжается на востоке страны. Более того, НАТО поздно осознало, с чем сталкивается, даже если некоторые члены все еще ожидают, что США заплатят за их защиту. Следовательно, для Путина стало очевидно, что ему не позволят подорвать стабильность в странах на границах России, как к примеру в Балтии.

"Никто не хочет конфликта с Россией. Но конфронтация становится гораздо более вероятной, если Кремль не осознает, что его усилиям будут сопротивляться. После Крыма Путин думал, что ему может сойти с рук что угодно, даже попытки убийств за рубежом. Но Россия стала международным изгоем, которому мало кто доверяет и который является изолированным из-за своего руководства", – отмечают журналисты.

Недавно так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов на радостях по случаю годовщины оккупации полуострова признался, что Россия, чтобы захватить часть Украины, провела целую спецоперацию, которой собственно руководил Путин.

"Ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. (...) Спасибо россиянам, силам спецопераций, всем, кто был здесь и принимал участие в обеспечении безопасности проведения "референдума", – отметил он.

Как Россия оккупировала Крым? Кремль начал захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине был Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии их в народе прозвали "зеленые человечки". Параллельно здесь появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.



16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.



18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационных властей Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.