Россиян, которых можно мобилизовать, "закрывают" в Беларуси: снимают с рейсов и автобусов

Уровень угрозы наступления из Беларуси растет. Между тем подлежащих мобилизации россиян вдруг перестали выпускать из Беларуси.

России совершенно безразлично своих людей. Их бросают на фронт как "пушечное мясо". Тем временем, тех, кого еще можно мобилизовать, решили держать в зоне, куда может дотянуться рука Кремля. Телеграмм-каналы сообщают, что россиян призывного возраста уже не выпускают из Беларуси, сообщает 24 канал.

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Мужчин снимают с самолетов и автобусов

Только за день 21 октября с рейсов сняли по меньшей мере 10 человек.

Свою историю рассказал 23-летний Глеб из Санкт-Петербурга. Парень не хочет ничего менять в своей стране. Однако и умирать на войне у него нет желания. Поэтому он выбрал вариант бежать из России.

Уехать Глеб пытался трижды. Сначала выбрал маршрут Россия – ОАЭ. Однако в аэропорту Домодедово парня не выпустили.

Далее Глеб пытался уехать в Беларусь на автобусе. Тогда пограничники также не позволили беглецу пересечь границу. Заявили, что он в списках и не может уехать из России.

Наконец Глебу удалось попасть в Минск. Оттуда парень надеялся вылететь в Турцию. Однако снова вмешались пограничники. На этот раз – белорусские. Они запретили Глебу уезжать.

Угроза наступления с территории Беларуси растет

Россия каждый день теряет на войне в Украине сотни людей. По состоянию на 21 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось по меньшей мере 66 750 оккупантов. Однако тех, кто до сих пор жив, страна-оккупант даже не собирается спасать. России безразлично свое "пушечное мясо". Его продолжают бросать на фронт.

Более того, по состоянию на 21 октября вырос риск наступления из Беларуси. Прогнозируют, что направление наступления могут заменить запад белорусско-украинской границы. Все для того, чтобы перерезать основные логистические артерии поставок вооружения и военной техники, которые Украине предоставляют государства-партнеры.

Стратком ВСУ 21 октября обратился к белорусскому народу. Говорится, что украинцы и белорусы жили в мире. Однако в случае агрессии со стороны Беларуси, ответ будет таким, как всем оккупантам.

Воины ВСУ предупредили белорусов, которые будут наносить удары по военным объектам Беларуси. В то же время, Украина этого не хочет. Даже несмотря на то, что с воздушного пространства и территории Беларуси Россия наносит террористические удары по украинским городам и селам.

К теме – детали обращения Страткома ВСУ к белорусскому народу: смотрите видео