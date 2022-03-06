Россиянам на митингах предлагают использовать бело-сине-белый флаг

Некоторые россияне протестуют против нападения на Украину. Им предложили выходить на митинги с бело-сине-белым флагом.

Протестующих массово задерживает полиция. 6 марта антивоенные митинги прошли в 44 городах.

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Россиянам предложили использовать новый флаг на протестах

Россияне выходят на протесты из-за вторжения их государства в Украину. На митингах все популярнее становится новый символ.

На антивоенных акциях в России набирает популярность новый символ страны, который не ассоциируется с российским милитаризмом — бело-сине-белый флаг,

– говорится в сообщении.

Новый флаг якобы лишили ассоциаций с флагом России и ее авторитарных лидеров. На нем нет красного цвета, ведь он ассоциируется с культом насилия и крови.



Новый флаг российских протестов / Фото NEXTA Live

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