У россиян плохи дела: полковник ВСУ назвал ключевую проблему врага
Из-за мастерских действий ВСУ у россиян все больше нарастает паника. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский предположил, что истерика врага может вылиться в "жесты доброй воли".
Генерал-полковник Александр Сырский является большим стратегом и мастером военного дела. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.
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В частности, командующий Сухопутными войсками сообщил, что в последние недели воины 10 отдельной горно-штурмовой и 54 отдельной механизированной бригад демонстрируют военные уловки. Их нестандартные, ассиметричные и дерзкие действия постоянно неприятно удивляют врага.
"Те дела, которые Сырский сейчас реализует на фронте, а до этого – продемонстрировал во время контрнаступательных операций ВСУ, свидетельствуют об уровне высокого мастерства защитников Украины", – подчеркнул Селезнев.
Ключевая задача ВСУ
По словам военного эксперта, оккупантам не стоит даже надеяться ни на какие успехи на поле боя.
"Дела у россиян плохи, а дальше будут еще хуже. Потому что Сырский и другие генералы украинской армии работают над реализацией ключевой задачи – ослаблением боевых возможностей путинской армии", – отметил Селезнев.
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Россиянам не хватает снарядов
По его словам, ярким свидетельством успешных действий ВСУ является нехватка снарядов у врага.
До недавнего времени россияне использовали темпы ведения артиллерийского огня на уровне до 60 тысяч снарядов в сутки. А сейчас они такой возможности не имеют,
– подчеркнул полковник ВСУ.
Селезнев добавил, что у оккупационных войск заканчиваются снаряды. А оборонная промышленность России не может производить боеприпасы в том количестве, которое необходимо для путинской армии.
Проблемы российской армии: коротко
- Россия продолжает терять на фронте тысячи единиц личного состава. По состоянию на 12 марта 2023 года враг потерял 159 090 солдат.
- С каждым месяцем случаев дезертирства среди россиян становится больше. Только с декабря по февраль включительно в России поймали около 40 дезертиров, тогда как за это же время полицейские страны-агрессора получили данные о более чем 150 беглецах.
- Украинские военные продолжают наносить точечные удары по врагу. В частности, по расположению оккупантов. Один из таких ударов принес немало результатов. Так, удалось уничтожить склад с боеприпасами в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области.