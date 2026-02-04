Россияне жалуются на массовое отключение Starlink на фронте: альтернатив нет
- Россияне заявляют о массовом отключении Starlink в своих подразделениях на фронте, что создает для них проблемы с управлением войсками.
- Украинские военные отмечаю, что с украинскими Starlink все хорошо, но их нужно верифицировать.
Россияне жалуются, что началось массовое отключение Starlink в их подразделениях на фронте. В таком случае Украина сможет вернуть себе преимущество в связи.
Об этом пишет активист Сергей Стерненко.
Почему отключение Starlink для россиян – большая проблема?
Без Starlink россияне будут иметь ряд проблем с управлением войсками на тактическом уровне.
Чтобы "уменьшить" масштабы катастрофы для себя, они уверяют, что проблема возникла "у обеих сторон". Впрочем, украинские военные опровергают это – с украинскими Starlink все хорошо.
Если местами они не работают, то их нужно верифицировать.
Обратите внимание! В Украине теперь нужно верифицировать свой Starlink, чтобы он работал. Эта мера направлена на предотвращение использования Starlink оккупантами, которые используют их для управления беспилотниками.
Для россиян отключение Starlink – большая проблема. Сейчас у них нет альтернатив спутниковому интернету.
Как россияне потеряли доступ к Starlink?
Россияне "спалились" после атак на Украину дронами, которыми управляли благодаря спутниковой связи Starlink. Одни из последних подобных случаев были зафиксированы в конце января. Тогда оккупанты усилили атаки беспилотников на логистические пути на участке Богуслав – Петропавловка, в частности было попадание в гражданский автобус.
После этого украинское Минобороны и SpaceX приняли быстрые меры. Основатель компании Илон Маск отмечал, что рад помочь в этой ситуации. Было принято решение ввести в Украине "белый список" для Starlink, что требует верификации терминалов.
Заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эксклюзивном комментарии АрмияInform объяснил, что такой шаг позволит полностью лишить россиян возможности использовать технологии SpaceX. Он отметил, что оккупанты "уже матерятся и бросаются пультами из-за этого".