Россиянам пока не удалось провести "референдумы" на оккупированных территориях, – Маляр объяснила почему

Россияне пока не провели на оккупированных территориях ни одного так называемого "референдума". Враг навязывает свои правила, но за проведение "волеизъявления людей" до сих пор не взялся.

На временно оккупированных территориях россияне всячески пытаются ввести свои правила. В частности, они пытаются ввести в обращение рубль, терроризируют школьных учителей и борются с проукраинскими активистами.

Читайте также Несмотря на "режим тишины", россияне возобновили обстрелы и штурм Мариуполя, – Генштаб ВСУ

Почему до сих пор не было "референдумов"

Несмотря на ранее анонсированные проведение так называемых "референдумов", оккупанты не решились воплотить план в жизнь. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что это произошло далеко не потому, что рашисты изменили свои планы. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Она напомнила, что Силы Специальных операций ведут активную работу на оккупированных территориях и лучшим отчетом об их работе могут стать успешные результаты.

"Референдумы", другие важные операции, говорить о которых до завершения войны никто из военных не имеет права – ССО прекрасно выполняют свою работу. Поверьте, ВСУ делают все возможное, и это работа с результатом,

– подчеркнула Маляр.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Российские оккупанты продолжают террор на оккупированных территориях Запорожской области. Они отбирают бизнес у предпринимателей, забирают зарплату у коммунальщиков, устраивают шабаши и придумывают новые правила ограничения прав и свобод свободных украинских граждан.

Россияне всячески пытаются заставить наших граждан получить паспорта псевдореспублик. Когда украинцы отказываются, им угрожают репрессиями и расправой.

Враг мечтает создать еще одну псевдореспублику на оккупированной Херсонщине. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что врагу не удастся воплотить свой план, а украинская земля будет освобождена от оккупантов.

На севере временно оккупированного Крыма было зафиксировано взыскание большого количества русской артиллерии. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, враг хочет использовать эти силы в боях за Херсонскую область. Наши герои накапливают силы и ждут удачной возможности для наступления.

Смотрите также – когда ВСУ могут освободить Херсон: видео