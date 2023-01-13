В Херсоне россияне обстреляли автобусный парк: есть пострадавший

Оккупанты продолжают обстреливать деоккупированный Херсон. В частности, в пятницу, 13 января, российские захватчики совершили атаку на автобусный парк.

Автобусная база подверглась обстрелам ночью. Там были припаркованы коммунальные маршрутные такси.

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Какие последствия обстрелов

Как отмечают, из-за обстрела повреждения получили 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание охраны.

По предварительной информации, один из охранников получил ранения. Кроме того, обломки снарядов нанесли ущерб электросети.

В настоящее время на месте инцидента работают медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.

Последствия обстрела автобусного парка в Херсоне: смотрите видео

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