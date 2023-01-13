В Херсоне россияне обстреляли автобусный парк: есть пострадавший

13 января 2023, 11:44
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Источник:

Херсонская ОВА

Оккупанты продолжают обстреливать деоккупированный Херсон. В частности, в пятницу, 13 января, российские захватчики совершили атаку на автобусный парк.

Автобусная база подверглась обстрелам ночью. Там были припаркованы коммунальные маршрутные такси.

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Какие последствия обстрелов

Как отмечают, из-за обстрела повреждения получили 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание охраны.

По предварительной информации, один из охранников получил ранения. Кроме того, обломки снарядов нанесли ущерб электросети.

В настоящее время на месте инцидента работают медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.

Последствия обстрела автобусного парка в Херсоне: смотрите видео

Россияне обстреливают Херсон: последние новости

  • 10 января захватчики нанесли удар по роддому в Херсоне. При обстреле в роддоме находилась роженица с младенцем. Кроме того, работница медучреждения получила серьезное ранение.
  • В этот же день в Херсоне под окнами пятиэтажки разорвался вражеский снаряд. К сожалению, один человек получил ранения. Перед зданием образовалась огромная воронка.
  • 9 января вражеский снаряд упал на перекрестке жилого квартала в Херсоне. В результате попадания снаряда вспыхнул пожар в жилом доме. В результате атаки погиб один человек.
  • 6 января россияне попали в пожарную часть в Херсоне. Повреждения получили машины, которые помогают в ликвидации пожаров, вызванных захватчиками. Именно поэтому оккупанты уже второй раз атаковали часть пожарной охраны. В результате попадания погиб один работник ГСЧС.

Автор: Анна Романюк