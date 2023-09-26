Россияне 2 часа атаковали Одесщину: попали в припортовую инфраструктуру, есть пострадавшие
Источник:Олег Кипер
В ночь на 26 сентября россияне снова атаковали Одесскую область "Шахедами". Враг попал в портовую инфраструктуру. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
В течение двух часов кафиры атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Большинство дронов удалось сбить, отметил глава ОВА.
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Пострадали два водителя грузовика
Чиновник отметил, что Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито.
К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали,
– рассказал Олег Кипер.
Добавил, что повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков. 6 фур загорелись. Спасатели уже ликвидировали пожары.
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Оккупанты нанесли массированного удара по Одесщине
- Заметим, что накануне 25 сентября россияне комбинированно атаковали эту область ракетами и дронами. В частности, агрессор выпустили 19 "Шахедов", 12 "Калибров" и две противокорабельные ракеты "Оникс".
- Удалось уничтожить все дроны и 11 крылатых ракет.
- К сожалению, не обошлось без попаданий. В частности, в припортовую инфраструктуру.
- В результате обстрела существенные повреждения получил морвокзал. В здании привокзальной гостиницы, уже несколько лет не функционирующей, вспыхнул пожар.
- "Ониксы" разрушили зернохранилище. Под завалами обстрелянного склада обнаружили тела двух работников.
- В Министерстве культуры сообщили, что оккупанты повредили 9 объектов из охранной зоны ЮНЕСКО.