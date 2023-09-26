Россияне 2 часа атаковали Одесщину: попали в припортовую инфраструктуру, есть пострадавшие

В ночь на 26 сентября россияне снова атаковали Одесскую область "Шахедами". Враг попал в портовую инфраструктуру. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

В течение двух часов кафиры атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Большинство дронов удалось сбить, отметил глава ОВА.

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Пострадали два водителя грузовика

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Чиновник отметил, что Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито.

К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали,

– рассказал Олег Кипер.

Добавил, что повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков. 6 фур загорелись. Спасатели уже ликвидировали пожары.

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Последствия атаки дронов / Фото Одесской ОВА

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