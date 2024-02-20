Оккупанты обстреляли Сумскую область: в пожаре погибли 2 человека, разбор завалов продолжается
20 февраля 2024, 08:46Читати новину українською
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для них угрозы. На этот раз под ударом оказалась Сумская область.
Утром 20 февраля россияне ударили по Сумской области. Известно, что погибли два человека.
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Произошел пожар в жилом доме
Примерно в 5 часов утра враг совершил авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района.
В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Его удалось локализовать.
Разбор завалов и поисковые работы продолжаются,
– говорится в сообщении.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Оккупанты убили последнего жителя села Степок в Сумской области
- Российская армия убила последнего жителя села Степок, что в Сумской области. Ракета оккупантов попала прямо в дом, где проживал 60-летний пенсионер Александр Николаевич.
- Он жил в приграничном селе сам, ведь остальные жители эвакуировались раньше. Мужчина до последнего отказывался выезжать и продолжал заниматься хозяйством дома.
- Тело 60-летнего Александра Николаевича нашли в полдень 24 января – друзья сына приехали навестить мужчину и уже на месте обнаружили, что в дом попала вражеская ракета.