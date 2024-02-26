Люди там живут без электричества уже год: россияне сбросили КАБы по селам Сумщины

Россияне в ночь на 26 февраля выпустили по Юнаковской общине на Сумщине 4 КАБа. В результате вражеского удара в собственном доме погибли супруги.

В эфире 24 Канала корреспондент Суспільне Сумы Екатерина Гладенко рассказала детали страшной ночи. В общем россияне полностью разрушили один частный жилой дом и еще 5 – повредили.

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Детали обстрела

Около 2 часов ночи 26 февраля в Юнаковской общине, что в Сумской области, прогремели взрывы. Впоследствии областная военная администрация сообщила о гибели супругов в собственном доме.

Местный житель села рассказал, что оккупанты обстреляли центральную улицу, повредив все дома, которые на ней расположены,

– сообщила корреспондентка Общественное Сумы.

Спасательно-поисковая операция проходила ночью и около 9 утра представитель ГСЧС Олег Стрелка сообщил о ее завершении и о том, что пожарные достали тела двух людей.

Всего в полиции сообщили, что за прошедшие сутки на Сумщине было более 200 ударов со стороны России. Под вражеским огнем были 23 населенных пункта.

Кроме Юнаковской общины, разрушения также зафиксированы и в других общинах. В частности, повреждены четыре дома, детский сад и сгорел автомобиль. Информации о травмированных или погибших больше не поступало.

Ситуация с электроснабжением

Также появлялась информация о том, что из-за ночной атаки некоторые общины в Сумской области остались без электроснабжения.

Такие сообщения от Укрэнерго у нас ежедневно. Несколько сел, например, в Великописаревской общине, которые расположены на границе, живут с мая 2023 года без электричества,

– сказала Гладенко.

Специалисты не могут подвести туда крупногабаритную технику, потому что сразу начинается обстрел. Поэтому люди почти год живут без электроэнергии.

К сожалению, обстрелы происходят постоянно, где возможно специалисты Облэнерго, конечно, выезжают. Есть даже случаи, когда люди, которые разбираются в электричестве, самостоятельно восстанавливают в своих населенных пунктах электроснабжение.

Выезд местных в безопасные регионы

Областная власть постоянно призывает местных жителей выезжать, особенно с пятикилометровой пограничной зоны. Однако люди, которые там до сих пор остаются, говорят, что им некуда ехать.

Нет денег, нет возможности выезжать, не хотят оставлять свои дома, потому что они не знают, смогут ли вернуться и кто будет ухаживать за теми домами, если они уедут,

– добавила корреспондентка Общественное Сумы.

Руководители общин говорят о том, что те, кто хотел и имел возможность, уже выехали. Преимущественно, конечно, это молодежь с детьми.

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