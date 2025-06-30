Враг 29 июня осуществил самую массированную комбинированную атаку на Дрогобыч, – отчет горсовета

Россияне в ночь на 29 июня атаковали Львовскую область с помощью ракет и ударных БпЛА. Под ударом оказался Дрогобыч.

Это была самая массированная комбинированная атака на населенный пункт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет городского совета, обнародованный в понедельник, 30 июня.

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Какой была атака на Дрогобыч

Согласно обнародованной информации, россияне осуществили наиболее массовую комбинированную атаку на город Дрогобыч Львовской области за период полномасштабной войны. Поражен один из промышленных объектов, в него попала 21 цель противника.

Руководитель отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Игорь Юзьвяк сообщил, что в результате попаданий образовалось 6 очагов возгорания, в частности загорелся один из резервуаров с горючим объемом 1 тысячи литров.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено до 250 единиц личного состава ГСЧС, 47 единиц специализированной техники из разных регионов и 150 представителей правоохранительных органов. Пострадавших от атаки нет,

– говорится в сообщении.

Кроме того, из-за атаки были выбиты окна в шести многоквартирных жилых домах. Атака вызвала отключение света в части города, из-за этого наблюдались перебои с подачей воды. 29 июня питание было восстановлено.