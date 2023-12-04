Россияне попали в садик в Херсоне: есть раненая
4 декабря 2023, 14:06Читати новину українською
Источник:Александр Прокудин
Россия постоянно кроет Херсон огнем. В частности, 4 декабря оккупанты ударили по городу и попали в садик.
Россия днем обстреляла Херсон. Враг попал в детсад в Шуменском микрорайоне города.
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Пострадал человек
В результате обстрела в здании повреждены стены, а также выбило окна. Предварительно пострадал один человек.
Это женщина 57 лет. Она находилась на улице в момент обстрела. В настоящее время ее доставили в больницу.
Оккупанты нанесли удар с территории временно оккупированной Херсонской области.
По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, информация уточняется.
Над Украиной ночью сбивали "Шахеды"
- Ночью против 4 декабря россияне атаковали наше государство 23 "Шахедами". Защитники неба мощно работали по вражеским дронам. В частности, сбивали их на Юге. На обнародованных кадрах боевая работа подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады.
- В Воздушном командовании "Юг" отметили, что защитники неба сбили не только ударные дроны, но и разведывательный БПЛА. Речь идет о 6 уничтоженных "Shahed-136/131" и разведывательном беспилотнике "Supercam".
- В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что наши воины работали по российским дронам в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской области. Сбили 4 "Шахеда".