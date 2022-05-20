Россияне 8 раз обстреляли из минометов приграничья Черниговщины и Сумщины

Вооруженные силы России продолжают обстреливать границы Черниговской и Сумской областей. Войска агрессора бьют из минометов.

Оккупанты били из миномета 120 мм калибра

О том, что Россия продолжает обстреливать приграничные районы Сумщины и Черниговщины, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Там заявили, что российские войска произвели около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра. Также в пределах Черниговской и Сумской областей ночью фиксировались единичные неприцельные выстрелы.

Враг продолжает обстрелы приграничья Черниговщины и Сумщины. Враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра. Также в течение ночи фиксировались одиночные неприцельные выстрелы по территории Украины в пределах Черниговской и Сумской областей,

– говорится в сообщении пограничников.

В подтверждение обстрелов украинские пограничники показали фото последствий обстрелов России.

Последствия обстрелов приграничья Черниговской и Сумской областей / Фото ГНСУ

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