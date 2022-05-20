Россияне 8 раз обстреляли из минометов приграничья Черниговщины и Сумщины
Вооруженные силы России продолжают обстреливать границы Черниговской и Сумской областей. Войска агрессора бьют из минометов.
Оккупанты били из миномета 120 мм калибра
О том, что Россия продолжает обстреливать приграничные районы Сумщины и Черниговщины, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
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Там заявили, что российские войска произвели около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра. Также в пределах Черниговской и Сумской областей ночью фиксировались единичные неприцельные выстрелы.
Враг продолжает обстрелы приграничья Черниговщины и Сумщины. Враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра. Также в течение ночи фиксировались одиночные неприцельные выстрелы по территории Украины в пределах Черниговской и Сумской областей,
– говорится в сообщении пограничников.
В подтверждение обстрелов украинские пограничники показали фото последствий обстрелов России.
Последствия обстрелов приграничья Черниговской и Сумской областей / Фото ГНСУ
Россия обстреливает границы Черниговской и Сумской областей: что известно
- Вооруженные силы России регулярно прибегают к провокациям в Сумской и Черниговской областях, откуда их выбили украинские защитники и защитницы.
- В мае Россия увеличила количество обстрелов и провокаций. В частности, 16 мая в Сумскую область пыталась зайти вражеская ДРГ, в результате чего украинским пограничникам пришлось вступить в бой с врагом. К сожалению, погиб украинский пограничник.
- 16 мая российские оккупанты нанесли шесть ударов по приграничным районам Сумской и Черниговской областей.
- 17 мая российские войска увеличили количество обстрелов, нанеся более 70 ударов по Сумщине. Также оккупанты начали бой на севере Шосткинского района.
- Вооруженным Силам Украины удалось остановить оккупантов, которые вторично пытались прорвать украинскую границу. Несмотря на это, вечером 17 мая обстрелы продолжались.
- 18 мая россияне из минометов и артиллерии обстреляли Шосткинский район. Оккупанты традиционно вели огонь с собственной территории. Всего в течение 18 мая войска агрессора 7 раз обстреляли Сумщину и Черниговщину.
- 19 мая в Сумской области снова было неспокойно. Весь вечер российские оккупанты обстреливали территорию вдоль границы.
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