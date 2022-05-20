Окупанти гатили з міномета 120 мм калібру
Про те, що Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Це важливо Росія готує провокації на Сумщині з використанням "блукаючих мінометів"
Там заявили, що російські війська здійснили близько 8 пострілів з міномета 120 мм калібру. Також у межах Чернігівської та Сумської областей протягом ночі фіксувалися поодинокі неприцільні постріли.
Ворог продовжує обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини.Ворог здійснив близько 8 пострілів з міномета 120 мм калібру. Також протягом ночі фіксувалися поодинокі неприцільні постріли по території України в межах Чернігівської та Сумської областей,
– йдеться у повідомленні прикордонників.
На підтвердження обстрілів українські прикордонники показали фото наслідків обстрілів з боку Росії.
Наслідки обстрілів прикордоння Чернігівської та Сумської областей / Фото ДПСУ
Росія обстрілює прикордоння Чернігівської та Сумської областей: що відомо
- Збройні сили Росії регулярно вдаються до провокацій на Сумщині та Чернігівщині, звідки їх вибили українські захисники та захисниці.
- У травні Росія збільшили кількість обстрілів та провокацій. Зокрема, 16 травня на Сумщину намагалася зайти ворожа ДРГ, внаслідок чого українським прикордонникам довелося вступити у бій з ворогом. На жаль, загинув український прикордонник.
- 16 травня російські окупанти завдали шести ударів по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
- 17 травня російські війська збільшили кількість обстрілів, завдавши понад 70 ударів по Сумщині. Також окупанти розпочали бій на півночі Шосткинського району.
- Збройним Силам України вдалося зупинити окупантів, які вдруге намагалися прорвати український кордон. Попри це ввечері 17 травня обстріли тривали далі.
- 18 травня росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Шосткинський район. Окупанти традиційно вели вогонь з власної території. Загалом протягом 18 травня війська агресора 7 разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину.
- 19 травня у Сумській області знову було неспокійно. Увесь вечір російські окупанти обстрілювали територію вздовж кордону.
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