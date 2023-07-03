Хотят отвлечь резервы: насколько эффективна "стратегия" россиян на Сватовском направлении

В конце прошлой недели враг фактически открыл еще одно направление наступления на Востоке Украины – Сватовское. Российские оккупанты пытаются прорваться, чтобы пройти в Лиман. У такой "тактики" есть одна цель.

О ней 24 Каналу отметил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, смогут ли россияне достичь поставленных целей.

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Новая "стратегия" проигрышна

Россияне открыли Сватовское направление наступления, чтобы отвлечь наши резервы, считает Свитан. В частности, говорится о тех, что используются по Запорожскому направлению. Оккупанты, вероятно, планируют, что украинские защитники начнут перебрасывать часть в Луганскую область, таким образом сдерживая их движение.

У нас хватает достаточного количества оперативных резервов в Луганской области. И на контрударах по некоторым позициям мы улучшаем наши результаты,

– отметил военный эксперт.

Роман Свитан о действиях россиян в Луганской области: смотреть видео

Поэтому "стратегия" россиян провальна. И даже если военное руководство все же решит ужесточить данное направление, то это тоже не сыграет в пользу оккупантов.

"Если сильно допросятся и возникнет у Главнокомандующего такое мнение, то могут туда пойти "коробочки". Но "вынырнут" аж под Луганском и будут потом между собой выяснять (россияне – 24 Канал) кто такое вообще придумал. Посмотрим, как будут разворачиваться события" , – предположил Роман Свитан.

Он добавил, что на Луганском направлении идут тяжелые бои.

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