Россия 14 раз попыталась прорвать оборону на Покровском направлении: карта боевых действий 17 июня
Источник:Генштаб
Продолжаются 845 сутки вооруженной агрессии России против Украины. С начала суток 17 июня Генштаб уже зафиксировал 42 боевых столкновения.
Россия 27 раз ударили дронами-камикадзе. Также они еще более 500 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Впрочем, украинская армия продолжает держать позиции и в некоторых местах проводит активные действия.
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Какова ситуация на фронтеНа Харьковском направлении Россия 2 раза атаковала позиции ВСУ в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются.
Продолжаются боевые действия возле Волчанска: смотрите на картеНа Купянском направлении происходит бой с российскими войсками вблизи Песчаного. Ситуация там, к счастью, контролируемая.
Продолжается столкновение возле Песчаного: смотрите на картеНа Лиманском направлении россияне активно атакуют неподалеку Грековки, Макеевки и Торского. Всего там продолжается сейчас 7 боестолкновений. Ситуация также под контролем ВСУ.
7 боевых столкновений продолжаются на Лиманском направлении: смотрите на картеНа Северском направлении продолжаются 2 российских штурма позиций Сил обороны Украины возле Выемки и Раздоловки.
Россияне штурмуют Выемку и Раздоловку: смотрите на картеНа Краматорском направлении с начала суток 17 июня уже зафиксировано 2 безуспешных для России боевых столкновения возле Клещеевки.
Россияне безуспешно атаковали вблизи Клещеевки: смотрите на картеНа Покровском направлении российские войска совершили уже 14 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций, 1 из которых в сторону Новоалександровки отбито. Сейчас продолжаются боевые действия белые Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. Возле последнего населенного пункта россияне наиболее активные.
На Покровском направлении продолжаются бои: смотрите на картеНа Кураховском направлении войска России пытаются прорвать украинскую оборону неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. 4 российские атаки украинскими защитниками успешно отражены. Сейчас еще продолжается штурм возле Красногоровки.
Продолжается столкновение возле Красногоровки: смотрите на карте
Россияне штурмовали позиции ВСУ возле Работино и Малой Токмачки: смотрите на картеНа других направлениях обстановка существенно не изменилась.