Россия 14 раз попыталась прорвать оборону на Покровском направлении: карта боевых действий 17 июня

Продолжаются 845 сутки вооруженной агрессии России против Украины. С начала суток 17 июня Генштаб уже зафиксировал 42 боевых столкновения.

Россия 27 раз ударили дронами-камикадзе. Также они еще более 500 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Впрочем, украинская армия продолжает держать позиции и в некоторых местах проводит активные действия.

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Какова ситуация на фронте

НаРоссия 2 раза атаковала позиции ВСУ в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются.

Продолжаются боевые действия возле Волчанска: смотрите на карте

Напроисходит бой с российскими войсками вблизи Песчаного. Ситуация там, к счастью, контролируемая.

Продолжается столкновение возле Песчаного: смотрите на карте

Нароссияне активно атакуют неподалеку Грековки, Макеевки и Торского. Всего там продолжается сейчас 7 боестолкновений. Ситуация также под контролем ВСУ.

7 боевых столкновений продолжаются на Лиманском направлении: смотрите на карте

Напродолжаются2 российских штурма позиций Сил обороны Украины возле Выемки и Раздоловки.

Россияне штурмуют Выемку и Раздоловку: смотрите на карте

Нас начала суток 17 июня уже зафиксировано 2 безуспешных для России боевых столкновения возле Клещеевки.

Россияне безуспешно атаковали вблизи Клещеевки: смотрите на карте

Нароссийские войска совершили уже 14 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций, 1 из которых в сторону Новоалександровки отбито. Сейчас продолжаются боевые действия белые Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. Возле последнего населенного пункта россияне наиболее активные.

На Покровском направлении продолжаются бои: смотрите на карте

Навойска России пытаются прорвать украинскую оборону неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. 4 российские атаки украинскими защитниками успешно отражены. Сейчас еще продолжается штурм возле Красногоровки.

Продолжается столкновение возле Красногоровки: смотрите на карте

НаРоссия безуспешно пыталась вытеснить воинов ВСУ возле Работино и Малой Токмачки.

Россияне штурмовали позиции ВСУ возле Работино и Малой Токмачки: смотрите на карте

На других направлениях обстановка существенно не изменилась.