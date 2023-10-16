Перебрасывают технику и боеприпасы: россияне активно готовятся к боям в Херсонской области
Источник:"Атеш"
Российские захватчики активно готовятся к боям в Херсонской области. Уже зафиксировано два случая перемещения командных пунктов оккупантов из Геническа в Крым.
Об этом сообщили в военном партизанском движении. Кроме того, на территории временно оккупированного полуострова агенты "Атеш" заметили усиление перебрасывания вражеской техники и боеприпасов на материковую Украину.
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Враг готовится к боям на Херсонщине
Агент "Атеш" в вооруженных силах России сообщил, что сейчас идет активная подготовка к масштабным сражениям на Херсонщине. Оккупанты начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях.
Кроме того, агенты в Крыму наблюдают интенсификацию перебрасывания врагом военной техники и боеприпасов на материковую Украину. Заметили железнодорожный эшелон.
До 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 Уралов, 8 артиллерийских орудий, 152 калибра и многое другое. Мы сделаем все, чтобы эта техника не доехала до места назначения!
– подчеркнули в "Атеш".
Добавили, что агенты продолжают получать информацию о деятельности и планах агрессора. Оккупанты не удержатся на украинской земле.
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- В Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ дали отпор всем атакам агрессора. Силы обороны ликвидировали еще сотни оккупантов, десятки танков и бронемашин.