Враг активизировал БПЛА "Орион": в чем проблема сбивания этих дронов

Наблюдается рост применения разведывательно-ударных БПЛА "Орион". При этом, масштаб проблемы растет аналогично с применением в свое время таких разведывательных БПЛА, как Орлан-10, ZALA и т.д., которые сейчас заполонили пограничную и ближнюю тыловую зону в Украине.

Проблема дронов "Орион"

БПЛА "Орион" российские оккупационные войска очень активно применяли в начале полномасштабного вторжения в Украину. Причем настолько нагло, что залетали ими вглубь неоккупированной территории. Это привело к быстрому росту потерь среди этих беспилотников и отказу от их применения на длительное время.

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Последнее сбитие БПЛА "Орион" верифицировано маем 2023 года, а в целом потеря такого аппарата – 24 сентября 2024 года. На днях из-за технических проблем БПЛА "Орион" упал на склад лесоматериалов в районе Таганрога. Но, не о том речь.

Российское оккупационное войско сейчас применяет БПЛА "Орион" для проведения круглосуточной разведки на безопасном от зоны действия украинской ПВО расстоянии или в зонах ее отсутствия.

Например, в Курской области БПЛА "Орион" постоянно наносят удары по позициям и технике Сил обороны Украины. Над Черным морем БПЛА "Орион" круглосуточно барражирует и ведет разведку в направлении Николаевской и Одесской областей.

Сейчас мы нашли способ борьбы с разведывательными БПЛА типа "Орлан-10", ZALA и т.д. без применения ПВО и даже легкой авиации. Перехват с помощью FPV-дрона показал свою эффективность и жизнеспособность.

В случае с БПЛА "Орион" главной проблемой является доставка FPV-дрона-перехватчика к локации, где парит цель.

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В случае с Югом Украины, БПЛА "Орион" кружит за 150 – 180 километров от побережья, поэтому возникает вопрос о преодолении именно этого расстояния FPV-дроном, для чего необходим с соответствующим ТТХ носитель. В Курской области преимущественно проблемой будет высота, где оперирует БПЛА "Орион", – до 7 километров.

В любом случае эта проблема решаема, но если ее начать решать слишком поздно, то будет уже поздно.