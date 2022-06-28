Россияне "анонсировали" взрыв на Криворожской ТЭС, где им видится оружие: ДТЭК опровергает фейк

В России цинично анонсировали обстрел Криворожской ТЭС – его якобы совершат ВСУ. В энергетическом холдинге ДТЭК подчеркнули, что никаких военных на территории электростанции нет.

Сейчас там есть только работники. Поэтому вероятный обстрел ТЭС оккупантами является террористическим актом.

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Оккупанты анонсировали взрыв на Криворожской ТЭС

В ДТЭК рассказали, что министерство обороны России распространило информацию о наличии вооруженных людей на территории Криворожской ТЭС. Однако эта информация является абсолютным фейком.

Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, обеспечивающие ее работу,

– отметили в компании.

Российские оккупанты также сообщили, что украинские войска якобы "готовят провокацию" на электростанции. Ее планируют взорвать и обвинить Россию.

Заметьте, что ранее подобные анонсы министерство обороны России распространяло перед атаками своих войск. В частности, перед апрельским обстрелом вокзала в Краматорске.

"Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора компания расценивает как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками на объект гражданской инфраструктуры Украины", – добавили в ДТЭК.

Компания в очередной раз обратила внимание мирового сообщества на военные преступления России в Украине и целенаправленные атаки на объекты критической инфраструктуры, которые они готовят.

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Война России с Украиной: последние новости

Российским оккупантам удалось добиться незначительных успехов в Украине благодаря большому огневому превосходству и немалому количеству "пушечного мяса". В частности, они смогли закрепиться на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, захватчики немного продвинулись в направлении Роты – Вершина.

В то же время россияне не прекращают обстреливать украинские города. В средине дня 27 июня они нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Захватчики запустили ракеты Х-22 с территории Курской области.

По словам президента Владимира Зеленского, на момент попадания в здании торгового центра находилось более тысячи человек. В результате обстрела там вспыхнул масштабный пожар на площади примерно 10 тысяч квадратных метров.

К сожалению, по состоянию на 2:00 28 июня уже известно о 16 погибших. Однако количество жертв и пострадавших может возрасти, ведь спасатели продолжают разбирать завалы.

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