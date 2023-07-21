Россияне атаковали Черниговщину ракетами: поврежден дом культуры

Российские террористы 21 июля ударили по Черниговской области ракетами. В результате обстрела поврежден дом культуры.

О ракетной атаке агрессора около 11:15 сообщил начальник Черниговской ОВА. Позже в ОК "Север" рассказали подробнее, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях обстрелов на Черниговщине

По предварительным данным, жертв нет. Однако информация уточняется.

В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного здания культуры,

– отметили в ОК "Север".

Важно В Киеве и ряде регионов воздушная тревога: с моря зафиксированы пуски ракет

Последствия ракетных обстрелов / Фото ОК "Север"

Заметим, что воздушную тревогу в Черниговской области объявили около 10:23. По состоянию на 11:52 отбоя еще не было. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.

Обратите внимание! Тревога продолжается в столице и ряде областей на Востоке и Севере Украины. В Воздушных силах подчеркнули, что существует ракетная опасность.

Кроме того, были зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Кстати, около 11 часов 21 июля там в очередной раз раздались взрывы.