Оккупанты разбили дом на Днепропетровщине: пострадала целая семья
Источник:Сергей Лысак
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 20 марта враг атаковал Днепропетровскую область. В результате этого пострадала целая семья.
Подробнее о ситуации в регионе рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что в Синельниковском районе ночью было громко.
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Пострадала семья
В результате атаки врага, по предварительной информации, пострадали 5 человек. Известно, что среди них – целая семья, чей дом разбили российские захватчики.
В состоянии средней тяжести брат с сестрой 12 и 19 лет, а также 57-летний отец. 47-летняя женщина получила более сильные ранения. Ее состояние оценивается как тяжелое. Все четверо сейчас находятся в больнице.
Сергей Лысак добавил, что на пораженной территории повреждены дома. Сейчас уточняют информацию о последствиях.
Россия продолжает терроризировать Украину
19 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия атаковала Украину более 300 дронами-камикадзе "Шахед", а также 130 ракетами с начала марта. Кроме того, по нашим регионам российские захватчики били управляемыми авиабомбами.
Президент Украины добавил, что наше государство доказало, что может сбивать ракеты и дроны врага, а также уничтожать его авиацию. И что это позволяет спасать тысячи жизней и дает возможность работать экономике нашего государства.
Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет различных типов, более 320 "Шахедов" почти 900 управляемых авиабомб,
– заявил Зеленский.
Как отметил глава государства, нам необходима большая защита. Говорится о реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнеров.
Владимир Зеленский объяснил, что системы ЗРК Patriot и другие установки ПВО должны делать то, для чего их создавали – защищать жизни людей, а а не пылиться на хранении.
В то же время глава государства выразил благодарность всем, кто помогает и в очередной раз заверил, что российский террор должен проиграть в войне, которую он сам и развязал.