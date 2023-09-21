Россияне нанесли 6 ударов с С-300: в Харькове выросло количество пострадавших
Утром 21 сентября российские захватчики атаковали Харьков ракетами. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Около 6 часов утра российские террористы нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке на Харьков
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 05:49. Мониторинговые каналы сообщили о пусках из С-300. Глава ОВА подтвердил атаку на город. Также призвал находиться в укрытиях.
В 06:01 СМИ сообщили об уже шестом взрыве в областном центре. Впоследствии городской голова отметил, что всего было по меньшей мере 6 прилетов. Подробности рассказал глава ОВА.
Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется,
– сообщил Синегубов.
Добавил, что экстренные службы работают на местах попадания. Отметим, что в 06:15 в Харькове объявили отбой тревоги.
Около 7 часов городской голова рассказал, что, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Также отметил, что на месте прилетов работают соответствующие службы.
Есть информация о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу,
– отметил Терехов.
Травмированы три человека
Затем в областной прокуратуре обнародовали фото последствий обстрела. Число пострадавших возросло до трех. Мирные жители получили травмы.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе Харькова. Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов,
– отметили в прокуратуре.
Добавили, что информация уточняется. Прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов.
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Последствия ракетного удара по Харькову / Фото областной прокуратуры