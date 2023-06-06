Россияне атаковали Херсон из артиллерии, пока там идет эвакуация: ранены полицейские

Российские захватчики атаковали город Херсон. Враги цинично ударили тогда, когда в городе вывозят мирных жителей из-за затопления, вызванных подрывом Каховской ГЭС.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что враги ранили херсонских полицейских. Это произошло посреди дня 6 июня.

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Что известно об ударе по городу Херсон

Двое херсонских полицейских получили осколочные ранения во время осуществления эвакуационных мероприятий в городе,

– заявили в МВД.

По их данным, Россия атаковала Херсон с артиллерии. Это произошло тогда, когда в городе идет эвакуация мирных жителей из-за подтопления.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на 11:00 6 июня из Херсонской области эвакуировали 885 граждан.

Стоит отметить, что в ночь на 6 июня в Украине сбили все 35 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которыми атаковала Россия. По данным Воздушных сил ВСУ:

атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении Киева – в зону ответственности воздушного командования "Центр".

Россия взорвала Каховскую ГЭС

В ночь на 6 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что Россия взорвала Каховскую гидроэлектростанцию.

Впоследствии МВД Украины объявило об эвакуации из Херсона и сел Николаевка, Ольга, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое.

По состоянию на 10:53 6 июня Госпогранслужба показала видео, на котором видно, что Каховская гидроэлектростанция уже полностью ушла под воду.

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Перед этим в Укргидроэнерго сообщили, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.