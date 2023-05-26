Россияне атаковали Киев крылатыми ракетами: обломки упали на территорию ТРЦ

В ночь на 26 мая российские военные по стратегической авиации атаковали Украину, в том числе Киев и область. В КГВА рассказали о результативности работы ПВО этой ночью.

Как отметил глава КГВА Сергей Попко, предварительно удалось уничтожить все крылатые ракеты, запущенные врагом. Ими российские захватчики избивали из акватории Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Читайте также Снова ракеты и дроны: воздушная тревога охватила Украину, взрывы слышали в Днепре и Киеве

Оккупанты атаковали Киев тринадцатый раз за май

Очередное воздушное нападение на Киев – 13-е по счету с начала мая! И, как обычно, ночью. На этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.

– отметил Сергей Попко.

По предварительной информации, удалось сбить все целые врага в воздушном пространстве над столицей. В то же время, начальник КГВА призвал дождаться окончательного отчета по работе ПВО от Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 05.37 отсутствует информация о пострадавших, а также разрушения в столице. В то же время жителям сообщают, что данные собираются и уточняются.

Глава КГВА в очередной раз поблагодарил украинскую ПВО за сохраненные жизни. Также Сергей Попко напомнил жителям Киева, что нужно неукоснительно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

В 06:49 в КГВА актуализировали информацию о ракетном ударе. По словам Сергея Попко, зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров в Оболонском районе. К счастью, обошлось без возгорания и критических разрушений.

Отдельные фрагменты упали прямо на территорию ТРЦ. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется,

– добавил Сергей Попко.

Заметим, что в ночь на 25 мая россияне совершили массированную атаку дронами-камикадзе. По имеющейся информации, враг выпустил сразу 36 "Шахедов".

Часть иранских "мопедов" летела в Киев