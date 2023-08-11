Россияне атаковали Киевскую область "Кинжалами": были ли попадания

Российские военные с утра 11 июля пытались атаковать Киевскую область. Оккупанты использовали для удара аэробалистические ракеты типа "Кинжал", которые запускали с самолетов МиГ-31К.

Благодаря удачной работе сил ПВО на территории Киевской области попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков в области отсутствует.

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В Оболонском районе зафиксировано падение обломков

Спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире КИЕВ24 рассказал, что россияне атаковали столицу "Кинжалами". По его словам, все ракеты удалось сбить.

Информацию о количестве "Кинжалов", которые выпустили россиян, как сказал Шаманов, со временем предоставят Воздушные Силы ВСУ.

В то же время, он отметил, что зафиксировано падение обломков на территории детской больницы в Оболонском районе столицы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Что известно об атаке "Кинжалами"