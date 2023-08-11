Россияне атаковали Киевскую область "Кинжалами": были ли попадания
Источник:Киевская ОВА
Российские военные с утра 11 июля пытались атаковать Киевскую область. Оккупанты использовали для удара аэробалистические ракеты типа "Кинжал", которые запускали с самолетов МиГ-31К.
Благодаря удачной работе сил ПВО на территории Киевской области попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков в области отсутствует.
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В Оболонском районе зафиксировано падение обломков
Спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире КИЕВ24 рассказал, что россияне атаковали столицу "Кинжалами". По его словам, все ракеты удалось сбить.
Информацию о количестве "Кинжалов", которые выпустили россиян, как сказал Шаманов, со временем предоставят Воздушные Силы ВСУ.
В то же время, он отметил, что зафиксировано падение обломков на территории детской больницы в Оболонском районе столицы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Что известно об атаке "Кинжалами"
- Около 10 утра по всей территории Украины объявили ракетную опасность из-за взлета самолета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Когда взлетает МиГ-31К, воздушную тревогу объявляют по всей территории Украины, поскольку этот самолет несет аэробалистическую ракету "Кинжал".
- В Воздушных Силах подтвердили, что зафиксировали пуски "Кинжалов". Речь идет о двух пусках, в частности в направлении Киевской области. Воздушные Силы предупреждали об угрозе для ряда регионов Украины.
- Мониторинговые группы информировали, что Россия совершила реальные пуски и электронные, имитируя удары ракетами.
- Из-за того, что ракета "Кинжал" летит со скоростью более 12 тысяч километров в час (10 Махов), у сил ПВО и гражданских крайне мало времени, чтобы отреагировать на пуски.
- Следовательно, уже через несколько минут после информации о пусках, в Киеве слышали два громких звука взрывов. Столичный мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе.
- Он сообщил о падении обломков на территории одной из детских больниц столицы. Также, по информации Кличко, обнаружены еще два места падения обломков в Оболонском районе Киева.
- В частности, на улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших в результате атаки оккупантов в столице нет.
- Во время воздушной тревоги звуки слышали в Хмельницкой и Винницкой областях.