На Запорожье россияне устроили охоту на гражданских: атаковали маршрутку с пассажирами
Российские военные атаковали маршрутку в Запорожской области. Оккупанты попали FPV-дроном в автобус с гражданскими в Приморском.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА. Иван Федоров в телеграме показал фото последствия российской атаки.
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Оккупанты атаковали маршрутку в Приморском
Враг устроил охоту на маршрутку с гражданскими пассажирами,
– подчеркнул Иван Федоров.
В Приморском оккупанты попали FPV-дроном в автобус "Богдан". В нем ехали мирные жители прифронтовых сел. К счастью, в результате российской атаки повреждения получил только транспортное средство.
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Кстати, ночью оккупанты нанесли авиаудары по жилой застройке Запорожской области. В результате вражеской атаки 2 человека были заблокированы в изуродованной многоэтажке в Степногорске. Чрезвычайники высвободили их, к счастью, помощь медиков не понадобилась.