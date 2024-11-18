Россияне атаковали медучреждение в Херсонской области: уничтожили автомобили скорой

Российские захватчики не прекращают ударов по гражданским объектам. Ночью 18 ноября оккупанты атаковали одно из областных учреждений здравоохранения на Херсонщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОВА.

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Россияне уничтожили автомобили скорой на Херсонщине

Российские захватчики атаковали учреждение здравоохранения на Херсонщине.

Из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона уничтожены два транспортных средства скорой помощи,

– сообщили в ОВА

К счастью, на этот раз в результате террористической российской атаки пострадавших среди пациентов и медиков нет.

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Оккупанты уничтожили автомобили скорой / Фото Херсонской ОГА

Заметим, это уже далеко не первый случай, когда россияне атакуют скорую помощь. В частности, всего несколько дней назад, 13 ноября, в Станиславе оккупанты сбросили взрывчатку на машину "экстренки", когда бригада эвакуировала раненых в результате вражеского удара. Скорая – уничтожена. Медработники чудом не пострадали.