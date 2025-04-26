Россияне атаковали "Ониксом" и другими ракетами с дронами: как отработала ПВО

Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами в ночь на 26 апреля. Силы ПВО сбили 66 российских БпЛА, еще 31 беспилотник-имитатор - не достиг целей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

В ночь на 26 апреля россияне атаковали Украину противокорабельной ракетой "Оникс" и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П. Также враг применил 114 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов других типов.

Откуда происходили пуски:

Курск

Миллерево

Орел

Приморско-Ахтарск

К отражению воздушного нападения России привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 66 ударных БпЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян (без негативных последствий),

– говорится в сообщении.

Сколько вражеских БпЛА сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

В Воздушных силах добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.

К слову, в Киевской области в результате вражеской атаки беспилотниками повреждены частные дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.