Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Вночі Україну атакували "Шахеди": де лунала тривога і які наслідки

Як відпрацювала ППО

У ніч на 26 квітня росіяни атакували Україну протикорабельною ракетою "Онікс" та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П. Також ворог застосував 114 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів інших типів.

Звідки відбувалися пуски:

Курськ

Міллерево

Орел

Приморсько-Ахтарськ

До відбиття повітряного нападу Росії залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків),

– йдеться у повідомленні.

Скільки ворожих БпЛА збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

У Повітряних силах додали, що внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.