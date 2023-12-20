Россияне атаковали Полтавщину "Шахедами": обломки упали на жилой дом

Вечером 20 декабря российские военные атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе. Известно, что обломки сбитых "Шахедов" упали на жилой дом.

Вечером 20 декабря враг запустил сразу несколько групп "Шахедов" по разным направлениям. Известно, что в Полтавской области сбивали российские БПЛА. И что в результате этого обломки упали на жилой дом, рассказал глава ОВА Филипп Пронин.

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Есть ли пострадавшие

Во время воздушной тревоги обломки, вероятно, вражеского БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе. По предварительной информации, никто не пострадал,

– отметил он.

Глава ОВА добавил, что утром на месте будет работать профильная комиссия. Она займется фиксированием разрушений. А владельцы дома получат денежную помощь.

Верим в наши Силы обороны и ПВО. Слава Украине!

– резюмировал Пронин.

В Сумской области сбили "Шахеды"

Об этом в 21.48 сообщили в Сумской ОВА. Заметили, что в небе над областью силы противовоздушной обороны уничтожили два российских БПЛА "Шахед".

Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

– призвали местные власти.

Также об успешной работе отчитался глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что удалось уничтожить 2 вражеских беспилотника в Криворожском и Днепровском районе. Глава ОВА поблагодарил защитников из ВзК Восток "за спокойный сон наших детей".

Кроме того, в Киевской ОВ также сообщали о работе ПВО. Жителей призвали не покидать укрытий и не снимать работу противовоздушной обороны.

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