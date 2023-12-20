Россияне атаковали Полтавщину "Шахедами": обломки упали на жилой дом
Вечером 20 декабря российские военные атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе. Известно, что обломки сбитых "Шахедов" упали на жилой дом.
Вечером 20 декабря враг запустил сразу несколько групп "Шахедов" по разным направлениям. Известно, что в Полтавской области сбивали российские БПЛА. И что в результате этого обломки упали на жилой дом, рассказал глава ОВА Филипп Пронин.
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Есть ли пострадавшие
Во время воздушной тревоги обломки, вероятно, вражеского БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе. По предварительной информации, никто не пострадал,
– отметил он.
Глава ОВА добавил, что утром на месте будет работать профильная комиссия. Она займется фиксированием разрушений. А владельцы дома получат денежную помощь.
Верим в наши Силы обороны и ПВО. Слава Украине!
– резюмировал Пронин.
В Сумской области сбили "Шахеды"
Об этом в 21.48 сообщили в Сумской ОВА. Заметили, что в небе над областью силы противовоздушной обороны уничтожили два российских БПЛА "Шахед".
Спасибо нашим защитникам неба! ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!
– призвали местные власти.
Также об успешной работе отчитался глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что удалось уничтожить 2 вражеских беспилотника в Криворожском и Днепровском районе. Глава ОВА поблагодарил защитников из ВзК Восток "за спокойный сон наших детей".
Кроме того, в Киевской ОВ также сообщали о работе ПВО. Жителей призвали не покидать укрытий и не снимать работу противовоздушной обороны.
В ночь на 20 декабря сбили 18 "Шахедов"
- Утром 20 декабря Воздушные силы рассказали о ночной работе по сбиванию российских "Шахедов". Говорят, боражирующие боеприпасы враг запустил из оккупированного Крыма, из районов Чауды и Балаклавы.
- В роде войск отметили, что россияне для атаки использовали 19 БПЛА. Из них нашим защитникам неба удалось сбить 18. Это удалось сделать силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областей.
- Кроме того, россияне атаковали Харьковщину. По ней враг запустил сразу две зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области.