Россияне атаковали Прикарпатье "Шахедами": городской голова сказал, есть ли пострадавшие
Источник:Руслан Марцинкив
Ночью 26 сентября Россия атаковала Ивано-Франковскую область "Шахедами". По вражеским дронам работала ПВО.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о последствиях российской атаки. В частности, сказал, есть ли пострадавшие.
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Руслан Марцинкив заявил, что ночью очень хорошо отработала противовоздушная оборона.
Хочу поблагодарить наших защитников за то, что действительно нет пострадавших. И это самое главное,
– подчеркнул мэр Ивано-Франковска.
Также констатировал, что агрессор наносит удары по всей Украине. Цель россиян – именно гражданская инфраструктура.
Городской голова призвал поддерживать украинских защитников, а также реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Заметим, что по состоянию на 06:30 российская атака "Шахедами" на Украину продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.