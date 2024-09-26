Россияне атаковали Прикарпатье "Шахедами": городской голова сказал, есть ли пострадавшие

Ночью 26 сентября Россия атаковала Ивано-Франковскую область "Шахедами". По вражеским дронам работала ПВО.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о последствиях российской атаки. В частности, сказал, есть ли пострадавшие.

Обратите внимание Атака "Шахедами" продолжается: тревога охватила многие области, в Киеве работает ПВО

Какие последствия атаки на Ивано-Франковск сегодня

Руслан Марцинкив заявил, что ночью очень хорошо отработала противовоздушная оборона.

Хочу поблагодарить наших защитников за то, что действительно нет пострадавших. И это самое главное,

– подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

Также констатировал, что агрессор наносит удары по всей Украине. Цель россиян – именно гражданская инфраструктура.

Городской голова призвал поддерживать украинских защитников, а также реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Заметим, что по состоянию на 06:30 российская атака "Шахедами" на Украину продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.