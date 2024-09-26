Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про наслідки російської атаки. Зокрема, сказав, чи є постраждалі.

Зверніть увагу Атака "Шахедами" триває: тривога охопила багато областей, у Києві працює ППО

Які наслідки атаки на Івано-Франківськ сьогодні

Руслан Марцінків заявив, що вночі дуже добре відпрацювала протиповітряна оборона.

Хочу подякувати нашим захисникам за те, що дійсно немає потерпілих. І це найголовніше,

– наголосив мер Івано-Франківська.

Також констатував, що агресор завдає ударів по всій Україні. Ціль росіян – саме цивільна інфраструктура.

Міський голова закликав підтримувати українських захисників, а також реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Зауважимо, що станом на 06:30 російська атака "Шахедами" на Україну триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.