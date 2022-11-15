Россияне атаковали ракетами пригород Запорожья: есть ли разрушения и жертвы

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. Они нанесли ракетные удары около четырех утра 15 ноября.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он попросил местных жителей быть внимательными и осторожными.

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Ракетный удар по Запорожью

По словам Старуха, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар – 4 ракеты, вероятно С-300 – по пригороду Запорожья.

Пострадавших и разрушений не обнаружено. Логику российских террористов трудно понять,

– отметил глава региона.

Оккупанты атакуют Запорожье

В Запорожскую область приехало много оккупантов

Местные жители жалуются, что в Запорожскую область заезжает очень много россиян. В частности, в Днепрорудное приехало 17 машин с бурятами, а в Мелитополь – очередное пополнение "мобиков". Они начали скупать одежду, еду и алкоголь.

Более того, российские военные заселяются в дома людей, выехавших с оккупированных территорий. Если им не хватает этого жилья, оккупанты приходят к людям и просто выселяют их.

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