Россияне атаковали ракетами пригород Запорожья: есть ли разрушения и жертвы
Источник:Александр Старух
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. Они нанесли ракетные удары около четырех утра 15 ноября.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он попросил местных жителей быть внимательными и осторожными.
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Ракетный удар по Запорожью
По словам Старуха, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар – 4 ракеты, вероятно С-300 – по пригороду Запорожья.
Пострадавших и разрушений не обнаружено. Логику российских террористов трудно понять,
– отметил глава региона.
Оккупанты атакуют Запорожье
- 9 октября российские военные нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Враг попал в жилые дома, унеся жизни более десятка мирных жителей.
- 30 сентября захватчики нанесли ракетный удар по движущейся из Запорожья гуманитарной колонне. К сожалению, количество погибших – 25 человек.
- Также российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью 6 октября. Известно, что в результате атаки по жилым домам погибли 20 мирных жителей.
- 26 октября оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области. Они попали в жилые дома, в результате чего полностью сгорело несколько жилых квартир, а также вспыхнули частные дома вокруг. По меньшей мере два человека погибли и один человек был ранен.
- 12 ноября Россия в очередной раз обстреляла Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К". В один из районов города попала ракета, в которой находились 54 кассетных снаряда, которые не разорвались.
В Запорожскую область приехало много оккупантов
Местные жители жалуются, что в Запорожскую область заезжает очень много россиян. В частности, в Днепрорудное приехало 17 машин с бурятами, а в Мелитополь – очередное пополнение "мобиков". Они начали скупать одежду, еду и алкоголь.
Более того, российские военные заселяются в дома людей, выехавших с оккупированных территорий. Если им не хватает этого жилья, оккупанты приходят к людям и просто выселяют их.
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